Unterwegs auf der A 36 Richtung Braunschweig. Wer genau hinschaut, dem fällt auf: An der Autobahn stehen nicht die üblichen blauen Verkehrsschilder, sondern gelbe, wie auf einer Bundesstraße. Der Streckenabschnitt hinter dem Bernburger Kreuz Richtung Braunschweig gehört zum Zuständigkeitsbereich der Autobahnmeister Plötzkau.

Christian Elflein und sein Kollege rücken zur Streckenkontrolle aus. An jeder Zufahrt zur A36, welche früher mal die B6 oder die B6n war, stünden die Verkehrszeichen am Anfang und Ende der Strecke, sagt Christian Elflein. Dadurch werde signalisiert, dass man sich auf einer Autobahn befinde.

Auf der Autobahn selbst wurde die Beschilderung nicht ausgetauscht. Bei der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt in Magdeburg heißt es, das dauere unter anderem deswegen so lange, weil erst Ende 2018 rechtlich verbindlich entschieden worden sei, die B6n in eine Autobahn umzuwandeln. Dadurch sei die Auftragsvergabe erst 2019 angelaufen.