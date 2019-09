Nach ihrem Antrittsbesuch bei ihrem US-amerikanischen Amtskollegen Mark Esper sagte Kramp-Karrenbauer, sie sehe das Zwei-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten als sehr wichtig an. Es sei im eigenen deutschen Interesse, mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Es gehe aber nicht nur um die Höhe des Etats, sondern auch um die Beteiligung an Missionen. Bereits auf den Hinflug nach Washington hatte Kramp-Karrenbauer erklärt: "Fakt ist, dass um uns herum neue Krisenherde entstehen. Immer nur zu sagen, da sollen die anderen hin, wird immer weniger akzeptiert."

Zugleich verteidigte die CDU-Vorsitzende den europäischen Ansatz in der Iran-Politik. Man werde gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien weiter am Atomvertrag mit Iran festhalten. Deutschland sei bereits sich beim sicheren Geleit von Schiffen in der Straße von Hormus zu engagieren, " allerdings nur in einer europäischen Mission". An der US-Politik eines "maximalen Drucks" auf den Iran werde sich Deutschland nicht beteiligen. Für die Marine-Mission hatten die USA Verbündete gesucht, nachdem der Iran zwei ausländische Öltanker bei der Durchfahrt in der Golfregion festgesetzt hatte.