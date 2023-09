Das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm DOK Leipzig wird in diesem Jahr mit einem Film aus der Ostukraine eröffnet. Das kündigte die Festivalleitung am Dienstag in Leipzig an. In "White Angel – Das Ende von Marinka" dokumentiert der Regisseur und Journalist Arndt Ginzel Evakuierungs- und Rettungseinsätze durch Polizisten in der Kleinstadt Marinka in der Region Donezk in der Zeit zwischen Frühjahr und Herbst 2022. Der Film stelle "die Perspektive der Opfer dar", sagte Ginzel bei MDR KULTUR.