Die meisten Bundesländer planen eine weitere teilweise Schulöffnung ab 4. Mai schrittweise wieder aufgenommen werden. Schon in der vergangenen Woche waren nach und nach etwa in der Hälfte der Bundesländer wieder erste Schüler an die Schulen zurückgekehrt, darunter in Sachsen. Thüringen hat am Montag (27. April) nachgezogen und Sachsen-Anhalt will seine Schulen am Donnerstag (30. April) wieder für Abschlussjahrgänge öffnen.