Ganz einfach liegen die Dinge in der Statistik laut Ministerium nicht. So gebe es an der Universität Halle mit bis zu 30 Prozent einen verhältnismäßig hohen Anteil von Studierenden, der zusätzlich zu den üblichen zwei Fächern ein drittes Studienfach wähle. Viele beendeten das Studium mit Abschluss in zwei Fächern, aber ohne Abschluss im dritten. Statistisch erschienen diese Hochschulabgänger sowohl als Absolventen als auch als Abbrecher. Die Universität habe das Problem erkannt und werde die Drittfachstudierenden künftig gesondert statistisch erfassen und so die Abbrecherzahlen bereinigen.