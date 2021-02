Hilfe bekommen Museen wie das Grassi-Museum dabei vom Deutschen Museumsbund. Dieser hat einen Leitfaden für den Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialem Kontext veröffentlicht. Am Dienstag wurde das mehrfach überarbeitete Dokument in der dritten und finalen Fassung vorgestellt. Er biete eine Informationsgrundlage für internationale Fachkolleginnen und -kollegen, für Politikerinnen und Politiker sowie für postkoloniale Initiativen, erklärte der Museumsbund. Als "praktische Arbeitshilfe" für den Umgang mit kolonialem Erbe richtet er sich an alle deutschen Museen.

Sammlungsstücke aus kolonialem Zusammenhang "finden sich nicht nur in ethnologischen Museen", sondern in fast allen Museen, betonte Wiebke Ahrndt, Leiterin der Arbeitsgruppe zum Leitfaden und Direktorin des Übersee-Museums Bremen. Allein in ihrem Haus stammten drei Viertel der Ausstellungsstücke aus kolonialen Kontexten. Wie viele derartige Objekte sich insgesamt in den deutschen Museen befinden, konnte Ahrndt nicht beziffern.