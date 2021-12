Der MDR hat Energie-Grundversorger in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gefragt, was die aktuelle Situation auf dem Strommarkt für sie bedeutet.

So haben die Leipziger Stadtwerke in Sachsen einen deutlich teureren Tarif für die Kundinnen und Kunden eingeführt, die ab nächstem Jahr bei ihnen mit Strom oder Gas ersatz- und grundversorgt werden. Ab Januar 2022 bezahlen Betroffene bei den Leipziger Stadtwerken dann doppelt so viel für den Grundtarif wie bisher.

Auch bei den Erfurter Stadtwerken in Thüringen ist ein neuer Tarif in Planung. Ab März 2022 soll er für alle Kunden und Kundinnen gelten, die in die Ersatz- oder Grundversorgung fallen oder einen neuen Vertrag abschließen. Bisher mussten die Erfurter Stadtwerke 3.000 neue Haushalte in die Ersatzversorgung aufnehmen.