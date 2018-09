Chemnitz Maaßen bekräftigt Zweifel an Echtheit von Video

Hauptinhalt

Nach Kritik an Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat dieser seine Zweifel an der Echtheit eines Videos bekräftigt, das Übergriffe auf Ausländer in Chemnitz belegen soll. Unterdessen gehen die Rücktrittsforderungen an Maaßen weiter.