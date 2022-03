Heike Martin führt durch ihre Dialyse-Praxis in Zwickau. Über mehrere Räume verteilt liegen Patienten und lassen von Maschinen ihr Blut aufbereiten. Das dauert vier lange Stunden. Martin beschäftigt deshalb einen Therapeuten, der Menschen in Bewegung hält, selbst wenn sie liegen. Radfahrbewegungen kann man ja trotzdem machen oder mit einem kleinen Ball spielen. "Dialyse an sich, also diese Situation, die sie hier erleben, macht auch einen Muskelschwund." Mit dem Sport während der Dialyse könne man wenigstens die Beinkraft erhalten.