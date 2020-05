Bund-Länder-Gespräch Corona-Lockerungen: Läden öffnen, Sport erlaubt, Kontaktverbot bis Juni

Was sich zuletzt in den Debatten abgezeichnet hat, soll nun umgesetzt werden: Der Alltag der Bürger soll schrittweise weiter erleichtert werden. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin geeinigt. Wie weit die Corona-Auflagen gelockert werden, das will die Bundesregierung den Länder überlassen. Erleichterungen soll es etwa für Besuche in Pflegeheimen geben. Auch der Profifußball soll noch im Mai wieder rollen.