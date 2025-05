Einspruch nur noch bis heute! Meta AI: So schützen Sie jetzt ihre Daten bei Facebook, WhatsApp & Instagram

26. Mai 2025, 16:44 Uhr

Posten, liken, kommentieren, hin und wieder mal ein Urlaubsfoto teilen - und plötzlich landen die Daten in der künstlichen Intelligenz von META. Ab dem 27. Mai 2025 will der Mutterkonzert von Facebook und Instagram öffentliche Daten und Inhalte von Usern nutzen, um seine KI "META AI" zu trainieren. Wie Sie sich noch heute in wenigen Schritten dagegen wehren können, zeigen wir Ihnen hier.