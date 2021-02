Deutschland landet im westeuropäischen Vergleich der Mindestlöhne mit 9,50 Euro auf dem letzten Platz. Das geht aus dem Mindestlohnbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institus der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Kein anderes Land in Westeuropa fällt unter die Grenze von 9,85 Euro. Luxemburg führt die Liste mit 12,73 Euro an.

EU-weit ergibt sich ein deutliches Gefälle zwischen den westeuropäischen Staaten und dem Rest. Deutschland belegt unter allen EU-Ländern, die eine gesetzliche Lohnuntergrenze eingeführt haben, Platz Sechs. Mit mehr als 3 Euro Unterschied folgen Slowenien und Spanien. Den geringsten Mindestlohn bekommen Arbeitnehmer in Osteuropa. Mit 2 Euro Mindestlohn pro Stunde muss man in Bulgarien 6 Stunden und 22 Minuten arbeiten, um ungefähr den Mindestlohn für eine Stunde in Luxemburg zu verdienen.