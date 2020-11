In Murmansk am Arktischen Meer startet die fünfteilige Filmreise über 20.000 Kilometer und durch neun Zeitzonen. Sie endet in Wladiwostok an der chinesischen Grenze. Der 56-jährige MDR-Filmemacher Thomas Junker und sein Team fahren mit ihrem Expeditionsauto an Moskau vorbei durch das Uralgebirge, durchqueren die autonome Republik Jakutien, fahren entlang der legendären Baikal-Amur-Magistrale und der Lena bis zur Mündung. Im Herbst/Winter 2021 werden die neuen Folgen ausgestrahlt.