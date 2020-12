Hörerforum Stellen Sie Ihre Fragen zur Corona-Impfung

Die Welt hofft auf einen Corona-Impfstoff. Mediziner und Politiker raten dringend dazu, sich impfen zu lassen. Wie stehen Sie zu einer Corona-Impfung? Im MDR AKTUELL-Nachrichtenradio beantworten Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping und der Stiko-Vorsitzende, Professor Thomas Mertens, am Montag Ihre Fragen in einem großen Impfforum. Rufen Sie schon jetzt an!