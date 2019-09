Hinter den TV-Kulissen: Programmmacher bei "Hauptsache Gesund"

In der Regie greift Gerd Heinrich während der Live-Sendung zu den Reglern - und fährt selbst eine Grafik. "Die Teamarbeit gefällt mir unglaublich hier. Eine unglaubliche Menge an Menschen, die miteinander funktionieren müssen. Es hat mir sehr gut gefallen, allein die Technik zu sehen im Regieraum. Ich habe es sehr genossen", freut sich der Bad Lauchstädter am Ende seines Programmmacher-Tages bei "Hauptsache Gesund". Bildrechte: MDR/Jana Olsen