Konzertsäulen (11.06.1996): Die Konzertsäule wurde 1995 in Stendal in Sachsen-Anhalt von Rudolf Mechow entwickelt. Seine Lautsprecher erzeugten einen Kugelschall, der ein dreidimensionales natürliches Klangbild bieten und sich beinahe drucklos in alle Richtungen gleichzeitig ausbreiten sollte. Mittlerweile gibt es viele Nachahmer des Systems. Der Erfinder von damals ist in den Norden gezogen und arbeitet immer noch am perfekten Klang. Die Klänge aus den Säulen werden auch zur Therapie genutzt.