Nach zwei Jahren weitreichendem Stillstand kommt jetzt das MDR Frühlingserwachen zurück. Denn der Frühling ist die Zeit für das alljährliche Großreinemachen: Auch die Einwohner von Gommern in Sachsen-Anhalt, Neustadt an der Orla in Thüringen und Ostrau in Sachsen rüsten sich für den gemeinsamen Frühjahrsputz und wollen ihren Ort verschönern. Ab dem 23. April treten die Städte in den Wettbewerb. Und ab dem 9. Mai können Sie abstimmen, welcher Ort gewinnen soll.