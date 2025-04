Sobald die Sonnenstrahlen wärmer werden und die Vögel wieder zwitschern, sehnen die Menschen den Frühling herbei. Beim MDR Frühlingserwachen packen zahlreiche freiwillige Helfer an, um ihren Heimatort zu verschönern. Die drei Städte Kirchberg (Sachsen), Schleiz (Thüringen) und Zörbig (Sachsen-Anhalt) haben jeweils ein Herzensprojekt auserkoren, das einen gemeinschaftlichen Großeinsatz verdient.

Die Zuschauer können nach den fünf Aktionstagen abstimmen, welcher Ort sich am meisten ins Zeug gelegt hat. Das geht online auf diesen Seiten und telefonisch per TED.

Der Ort mit den meisten Stimmen gewinnt „Die große Show zum MDR Frühlingserwachen 2025“ am 10. Mai im MDR Fernsehen.



Das sächsische Kirchberg will die beliebte Freilichtbühne am Borberg wieder auf Vordermann bringen. Sie ist ein zentraler Ort, an dem die Kirchberger zusammenkommen, Konzerte besuchen und gemeinsam feiern.

In Schleiz in Thüringen soll das Freibad, das jährlich von 30.000 Menschen besucht wird, aufgehübscht und vor allem sicherer gemacht werden. Denn bei dem Punkt Sicherheit will man den Badegästen im Notfall künftig besser helfen können.



Zörbig in Sachsen-Anhalt will das Feuerwehrhaus Ortsteil Göttnitz zu einem Treffpunkt für alle umbauen. Ziel ist es, das seit Jahren leer stehende Gebäude wieder mit Leben zu füllen, um das Gemeinschaftsgefühl im Ort zu stärken.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die drei Teilnehmerstädte haben fünf Tage Zeit, ihr Vorhaben umzusetzen. Die Aktionstage für alle Orte sind zwischen dem 07. und dem 11. April 2025.

Eine Reporterin und zwei Reporter werden in diesem Jahr als Ortspaten im Einsatz sein. Das Projekt in Kirchberg wird Reporterin Gesine Schöps tatkräftig begleiten. Für Zörbig kämpft Tobias Bader und für Schleiz packt Stefan Ganß mit an. Die Ortspaten haben den Überblick, halten Kontakt zu den Organisatoren, stellen die Projekte vor, akquirieren Helfer sowie Spender und unterstützen die freiwilligen Helfer tatkräftig. An den Aktionstagen sind sie vor Ort, um zu motivieren und zu helfen. Bildrechte: MDR/Franz-Paul Senftleben

Nach den fünf Aktionstagen können dann die Zuschauer zwischen dem 11. bis zum 25. April 2025 abstimmen, welcher Ort sich am meisten ins Zeug gelegt hat. Das geht online auf diesen Seiten und telefonisch per TED.

Folgende Telefonnummern können Sie anrufen:

0137 1011001 für Kirchberg

für 0137 1011002 für Zörbig

für 0137 1011003 für Schleiz (Kosten: 14 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen)

Der Ort mit den meisten Stimmen gewinnt die große Musikshow des MDR Fernsehens, die am 10. Mai 2025, 20.15 Uhr, live im MDR Fernsehen aus der Gewinnerstadt übertragen wird.