An ihrem Aktionstag am 7. Mai 2022 haben die Helferinnen und Helfer in Ostrau in nur sechs Stunden Großes geleistet und das bekannte Veranstaltungs- und Vereinsgelände im Noschkowitzer Wald wieder wach geküsst. Das in die Jahre gekommene Areal mit großer Bühne, Waldbar und Kegelbahn hatte die Generalüberholung dringend nötig.