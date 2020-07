Studiobesuch zu gewinnen Das "Hauptsache Gesund"-Sommerquiz

Viel wissen, richtig raten oder einfach genau zuhören - bei unserem Sommerquiz gibt es einen exklusiven Studiobesuch für zwei Personen zu gewinnen. Insgesamt zehn Fragen müssen beantwortet werden, dann können Sie mit etwas Glück Dr. Carsten Lekutat treffen und können ihm bei einer Live-Sendung über die Schulter schauen. Die Antworten zu den Fragen sind in den fünf Sendungen des "Hauptsache Gesund"-Sommers "versteckt". Wer gewonnen hat, wird am 13. August in "Hauptsache Gesund" verkündet.