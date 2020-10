Die Redaktion des Magazins "Hauptsache gesund" hat zur 1.000. Ausgabe einen Wunsch an das MDR-Publikum: Spenden Sie Blut! Unter dem Motto "1.000 Spenden, tausend Dank" wollen das MDR-Gesundheitsmagazin und die DRK-Blutspendedienste bis zur Jubiläumsausgabe am 3. Dezember mindestens 1.000 Blutspenden sammeln.

Die Blutspendeaktion startet am 8. Oktober und geht bis Anfang Dezember. Wer zur Spende bereit ist, kann dazu Termine bei den DRK-Blutspendediensten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nutzen. "Hauptsache gesund" will mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass Blutspenden dringend gebraucht werden, um Leben zu retten.