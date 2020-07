"Warum in die Ferne schweifen…" – "Hauptsache Gesund" macht im Corona-Sommer aus der Not eine Tugend und ist in Mitteldeutschland auf gesunden Pfaden unterwegs. Moderator Dr. Carsten Lekutat verlässt das Studio und meldet sich von insgesamt fünf Standorten, an denen Gesundheit Programm ist.

So trifft er am Zeulenrodaer Meer in Thüringen einen Gesundheitswanderführer und seine Truppe, ist in einem zauberhaften Obstgarten bei Weißenfels in Sachsen-Anhalt der "Schwarzen Titania" und "Mieze Schindler" auf der Spur und lässt sich von "Kartoffelpapst" Ulrich Gündel im sächsischen Reichenbach über 100 historische Kartoffelsorten zeigen. Dazu hat der Moderator viele Gesundheitstipps, die im Sommer wirklich wichtig sind: Wie man trotz Gelenkschmerzen wieder gut zu Fuß sein kann, sich von Obstallergien nicht ärgern lässt und weiß, wann bei Infektionen Alarmstufe Rot herrscht.