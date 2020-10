Sie moderieren seit fünf Jahren die Sendung. In welchen Situationen bekommen Sie noch Herzrasen?

Na, vielleicht, wenn ich in unserer Studio-Küche helfen muss. Ich esse zwar wahnsinnig gerne, koche aber nur mäßig gut und kenne auch nicht jede einzelne Gemüsesorte. Wenn der Studiogast sagt: "Reichen Sie mir doch mal die Belugalinsen!" und da stehen noch fünf andere Sorten auf dem Tisch, komme ich ins Schwitzen.

Vor meiner allerersten Live-Sendung vor fünf Jahren hatte ich tatsächlich ziemliches Lampenfieber. Da habe ich mich kurz vor der Sendung gefragt: "Carsten, was machst du hier eigentlich? Du solltest doch in deiner Praxis stehen! Aber das hat sich zum Glück gelegt."

Worauf freuen Sie sich als "Hauptsache gesund"-Moderator in Zukunft?

Ich freue mich, dass wir weiterhin live senden. Weil es immer wichtiger wird, dass wir auf aktuelle Ereignisse oder medizinische Neuigkeiten reagieren können, und das nicht nur in Coronazeiten.

Was mich wirklich sehr bewegt hat, war der Moment, als ich auf einer Veranstaltung die verunglückte Radsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel kennengelernt habe. Ihre innere Stärke hat mich sehr berührt und ich habe den höchsten Respekt, wie sie ihr Schicksal angenommen hat. Ich freue mich sehr, dass sie Patin unserer Blutspende-Aktion ist und zu unserer Jubiläumssendung im Dezember kommt.

In der Jubiläumssendung steht das Thema Blutspende im Mittelpunkt. Welche drei Worte fallen Ihnen dazu zuerst ein?

Nein, man ist in den besten Händen. Nur, wer gesund ist, darf spenden. Und falls einem schwindlig wird, ist sofort jemand da. Kein Blut zu spenden, ist gefährlich - zumindest für den, der es braucht.

Ich habe als junger Arzt eine Zeit lang in England gearbeitet. Und wer zwischen 1980 und 1996 länger in Großbritannien gelebt hat, darf nicht spenden. Damals wütete dort der Rinderwahnsinn BSE und verursachte auch bei Menschen tödliche Verläufe durch die Creutzfeld-Jakob-Krankheit. Man weiß bis heute nur wenig über das Risiko einer späteren Ansteckung. Ich halte es für wichtig, dass wir höchste Sicherheitsstandards für Spender und Patienten haben. Und wenn Experten zu der Meinung gekommen sind, dass man das Risiko einer Übertragung durch Blutspenden nicht eingehen sollte, dann ist das richtig so.