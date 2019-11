MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio verschenkt in dieser Woche insgesamt 75 DAB-Radios an seine Hörer.

Am Montag werden 15 künftige Besitzer eines DAB+Empfängers ermittelt, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils 20 - immer in der Frühsendung zwischen 6 und 9 Uhr. Kurz vor 9 Uhr werden an den vier Tagen fünf Glückliche im Radio verkündet. Alle weiteren werden noch am gleichen Tag per E-Mail benachrichtigt.