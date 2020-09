MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio verschenkt an seine Hörer am Donnerstag, 3. September, zehn DAB+-Empfänger. Die künftigen Besitzer der Radios werden in der Frühsendung von 6 bis kurz vor 9 Uhr ermittelt. Dann werden fünf von ihnen on Air verkündet – diese und die anderen fünf Glücklichen werden noch am gleichen Tag per Mail benachrichtigt.