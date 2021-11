MDR AKTUELL – Das Nachrichtenradio verschenkt an seine Hörerinnen und Hörer vom 30.11. bis 2.12.2021 insgesamt 30 DAB+-Empfänger. Jeweils in den Frühsendungen von 6 bis 9 Uhr werden je 10 Gewinner ermittelt. Täglich kurz vor 9 Uhr werden die 10 Gewinner on Air verkündet.