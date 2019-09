Teilnahmebedingungen für Programmmacher • Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

• Eine Anmeldung bzw. Bewerbung begründet keinen Anspruch auf eine Teilnahme.

• Die Programmacher-Aktion von MDR-exakt findet am 16.10.2019 statt.

• Die Organisation der An- und Abfahrt sowie die dafür anfallenden Kosten übernimmt der/die Bewerber/in. Der/die Bewerber/in wird telefonisch und schriftlich benachrichtigt.

• Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über das Onlineangebot des MDR. Der/Die Bewerber/in muss dabei wahrheitsgemäß seinen/ihren vollständigen Namen, Wohnort und Telefonnummer angeben.

• Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung der Aktion verwendet.

• Mitarbeiter/innen des MDR und alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie deren Angehörige sind von der Beteiligung an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

• Der MDR behält sich das Recht vor, Bewerber/innen von der Programmmacher-Aktion auszuschließen, bei denen ein begründeter Verdacht für einen Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonst für eine manipulative Beeinflussung gegeben ist.

• Der MDR behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder zu verlängern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.