In eigener Sache Auch wenn es nur einen Gewinner geben kann, möchten wir uns im Namen der Redaktion noch einmal bei allen Vereinen bedanken. Es hat uns sehr viel Freude bereitet, dass wir Euer Vereinsleben in der vergangenen zwei Wochen kennenlernen durften und wir waren überwältigt, was Leute im Ehrenamt so auf die Beine stellen können. Man kann einfach nur vor allen Vereinen den Hut ziehen … danke, dass es Euch gibt!