Lockdown und dann auch noch Winter. Sozialer Abstand und dann auch noch kalt und dunkel. In der aktuellen Situation ist es nicht ganz einfach, glücklich und motiviert durch den Tag zu kommen. Die Stimmung, so zeigen Ergebnisse des Meinungsbarometers MDRfragt, wird schlechter. Und ein Ende der Coronakrise scheint noch weit entfernt. Wie gehen Menschen damit um? MDRfragt hat sich unter seinen rund 41.000 Mitgliedern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einmal umgehört und gefragt: Was gibt Ihnen aktuell Kraft? Herausgekommen ist eine kleine Anleitung zum Glücklichsein.

Schon der Klingelton kann "Happy" machen

Da ist zum Beispiel Daniel Arndt. Wer den 31-Jährigen anruft, bekommt den Song „Happy“ von Pharell Williams zu hören, so lange das Telefon klingelt. Schon das macht gute Laune. Ihm gibt Kraft, dass er trotz Corona einen festen Arbeitsvertrag als kommunaler Stadtarbeiter bekommen hat. „Darauf hatte ich lange gewartet“, sagt der Mann aus Klötze in der Altmark. Nach der Arbeit spiele er gern mit der Playstation oder chatte mit seiner Bekannten aus Braunschweig. Und noch etwas Positives hat für Daniel Arndt die Coronazeit. Durch die Abstandsregeln und das Tragen des Mund-Nasenschutzes habe er keine Erkältung oder Grippesymptome bekommen. Das sei bislang in jedem Winter anders gewesen.

Probleme sind Lösungen in Arbeitshosen

Wiete Fay aus Zschopau ist rundum positiv eingestellt und schöpft ihre Kraft aus vielen kleinen Dingen. Die ehemalige Krankenschwester hat sich im Seniorenkolleg der TU Chemnitz eingeschrieben und freut sich nun über die digitalen Angebote.

BigBlueButton, Zoom-Konferenzen, das war alles neu, aber es ist toll, was damit möglich ist. Ich höre Vorlesungen über Motivationspsychologie, über die Nonkonformisten und frische mein Wissen über das politische System der Bundesrepublik auf. Wiete Fay, 59-jährige MDRfragt-Teilnehmerin aus Zschopau

Neues Lernen und keine Scheu vor dem Digitalen bringt Wiete Fay gut durch die Zeit. Bildrechte: Wiete Fay Nicht einrosten, das ist für die 59-Jährige wichtig und ihr Tipp an andere. Kraft gebe ihr außerdem „das zufällige Leben in einem Staat, der sich um seine Einwohner kümmert, die vielfältigen Informationsmöglichkeiten, die Möglichkeiten der Mitwirkung als kleines Rädchen des großen Getriebes“. Die Beendigung des täglichen Dauerlaufes und des Hamsterrades habe sie zu alten und neuen Hobbys gebracht. „Probleme waren und sind für mich immer Lösungen in Arbeitshosen!“

Digitaler Kontakt hilft und gibt Kraft

Barbara Thiel aus Radebeul ist als Ingenieurin seit 1985 mit IT vertraut. Ihr Wissen nutzt sie jetzt im Lockdown – und zieht ihre Kraft daraus.

Als Rentnerin habe ich Zeit, meinen 11-jährigen Enkel via Internet im Homeschooling zu betreuen. MDRfragt-Teilnehmerin Barbara Thiel aus Radebeul

Die Schulaufgaben des 11-jährigen Enkels halten Barbara Thiel fit. Bildrechte: Barbara Thiel Es sei eine tägliche, aber erfüllende Aufgabe. Bereits vor 8 Uhr morgens ruft der Enkel an und dann geht es los. „Wir machen das über WhatsApp oder Discord. Mein Enkel fotografiert seine Aufgaben ab und schickt sie mir. Wenn er einen Text über ein Office-Programm schreibt, kann ich das direkt sehen.“ Die Digitalisierung hilft Barbara Thiel auch dabei, fit zu bleiben. Ihr Sohn hat ihr eine alte Wii eingerichtet, mit der sie virtuell trainieren kann. „20 bis 30 Minuten täglich mache ich Balanceübungen, Yoga und Aerobic.“ Das sei so wichtig, weil alle Arten von Vereinssport ausfallen.

Positive Rituale im Tagesablauf

Der Leipziger Detlef S. versucht es mit Gelassenheit. Dem 64-Jährigen ist die körperliche und mentale Gesundheit wichtig. „Sport, Ernährung, Kommunikation – all das ist doch trotz Lockdown möglich, wenn auch anders als vor einem Jahr“, sagt er. Bereits vor der Pandemie habe er sich damit beschäftigt, wie man gut durchs Leben und schwierige Situationen kommt. „Zwei Bücher haben mir die Augen geöffnet: ‚Jetzt. Die Kraft der Gegenwart‘ von Eckhart Tolle und ‚Die Sieben Wege zur Effektivität‘ von Stephen Covey.“ Die Prinzipien, die er daraus gelernt habe, könne er nun anwenden. Etwa positive Rituale in den Tagesablauf einzubauen. „Ich sage mir jeden Tag, dass es mir gut geht. Ich schaue aus meiner Wohnung auf den Elstermühlgraben, das ist ein Privileg, das ich jeden Tag wertschätze.“

Halt in der Familie finden

Rocco Stade ist im Lockdown auf den Hund gekommen. Von einem Tierhilfeverein hat er einen Mittelspitz zu sich geholt – und der Vierbeiner gibt ihm Halt und Kraft. „Ich habe endlich ausreichend Zeit für Haus, Hof und Tiere.“ Der 48-Jährige aus Martinroda in Thüringen pflegt neben dem neuen Hund auch noch eine Streuobstwiese, eine Heuwiese, Hühner und Kaninchen. Das alles sei ein guter Ausgleich zu seiner Arbeit als Servicetechniker und der Ersatz für das Darts-Spielen im Verein, das wegen des Lockdowns nicht möglich ist.

Gute Balance aus Nähe, Tagesrhythmus und Freiraum

Kraft schöpft Kathleen Wiedenhöft vor allem aus ihrer Familie, aus einem festen Tagesablauf und gemeinsamen Erlebnissen. „Wir haben Skat in der Familie eingeführt und versuchen regelmäßig, an die frische Luft zu gehen“, sagt die 43-Jährige aus Erfurt. Wichtig seien gemeinsame Mahlzeiten.

Wir versuchen, viel zusammen zu sein, damit jeder seine Sorgen, Nöte aber auch schöne Erlebnisse vom Tag erzählen kann. MDRfragt-Teilnehmerin Kathleen Wiedenhöft aus Erfurt

Die Familie von Kathleen Wiedenhöft hat im Lockdown eine Passion fürs Skatspielen entwickelt. Bildrechte: Barbara Thiel

Eine gute Balance aus Nähe, Tagesrhythmus und Freiraum zu finden, sei die Herausforderung. „Da wir zu dritt in einem Reihenhaus wohnen, hat jeder genug Platz, um seinen eigenen Interessen nachzugehen - Nähen, Video-Spiele, Modelleisenbahn, Sport und ähnliches.“ Außerdem hat die Familie verschiedene Filmreihen für sich entdeckt, schaut Natur- und Reisedokus. „Das gibt Kraft, denn auch Urlaubsziele sollen irgendwann wieder gefunden werden. Das gibt Perspektive.“

Zurück zu den Wurzeln tut gut

Michaela Fritzsche hat im Lockdown die Liebe zum Lesen wieder aufflammen lassen. „Wir sind sonst eine sehr aktive Familie, wir gehen viel ins Theater, in Konzerte, treffen Freunde. Aber zum Lesen bin ich in den vergangenen zehn Jahren fast gar nicht gekommen.“ Das hat sich nun geändert, erzählt die 44-jährige Magdeburgerin, die als Schulsekretärin arbeitet.

In meinem Regal warteten viele Bücher, die ich geschenkt bekommen habe. Meine Familie musste sich erst mal dran gewöhnen, dass ich mich so in ein Buch versenke. Michaela Fritzsche ist MDRfragt-Teilnehmerin aus Magdeburg

„Back to the roots“, also zurück zu den Wurzeln, sei das momentane Motto. „Der Lockdown hat uns auf uns zurückgeworfen und das tut uns gut, obwohl die Lage insgesamt schlimm ist.“ Sonst lasse man sich viel berieseln, nun müsse man selbst aktiv werden. „Mein Mann fährt jetzt wieder Fahrrad“, erzählt Michaela Fritzsche. Familie Fritzsche kann der Ruhe derzeit einiges abgewinnen Bildrechte: Michaela Fritzsche