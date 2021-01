MDRfragt-Mitglieder im Porträt Was macht Corona mit Familien: Streit, Entfremdung oder mehr Liebe?

Weihnachten ist oft die Zeit im Jahr, in der man mit den nahestehenden Menschen in Streit gerät. Wie war das bei Ihnen in diesem Jahr? Mit dieser Frage richtete sich das MDR-Meinungsbarometer MDRfragt kurz vor dem Jahreswechsel an seine Mitglieder. Für den Großteil der knapp 23.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Befragung verlief Weihnachten friedlich. Ein Zehntel antwortete jedoch mit „Ja, es gab Streit“.