Die 57-Jährige macht sich "extremste Sorgen" – vor allem bewegt sie, was geschieht, wenn sie sich auf Arbeit im Pflegeheim infiziert. "Was passiert mit meinem Mann? Wie kann ich den schützen?" Der 59-Jährige hat Lähmungserscheinungen in den Beinen und zu hohen Blutdruck. Hinzu kommt: Auch sie sei chronisch krank, schwerbehindert: "Ich gebe es ehrlich zu, ich habe Angst." Angst auch um ihre Familie. "Ich kann mir gar nicht ausmalen was passiert. Meine Tochter muss daheim bleiben, da fällt ein Gehalt weg, wovon sollen die denn leben?"