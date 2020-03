Noch vor einer Woche hat Karsten Giersch viele Menschen begeistert – als Teil der Comedy-Truppe „Los Lachos“. Doch derzeit ist dem Dessauer Komiker und Eventmanager nicht zum Lachen zumute.

Komiker Karsten Giersch: in Zeiten von Corona ist ihm nicht zum Lachen zumute. Bildrechte: Karsten Giersch / Los Lachos Seit Freitag werden alle künstlerischen Aktionen storniert, erzählt er, bis in den Mai hinein. "Wirtschaftlich ist das eine Katastrophe, ich habe weinende Kollegen am Telefon", sagt Karsten

Giersch. Seine Eventagentur vermittelt Aufträge an Bands, DJs, Techniker und Animateure. "Wir können zwei, drei Monate überstehen, bei anderen geht es an die Existenz." Den plötzlichen Verdienstausfall ersetze keiner, fürchtet Karsten Giersch. Einen Lichtblick gab es aber zuletzt: Für eine Supermarktkette in Nossen und Neudietendorf organisiert er nun die Betreuung und Bespaßung von Kindern der Mitarbeiter der Logistikzentren.

Alles dafür tun, um das Geschäft nicht aufgeben zu müssen

Ralf Endig arbeitet in einem ähnlichen Bereich. Er ist Meister für Veranstaltungstechnik. Der 54-Jährige aus Chemnitz beschäftigt vier Mitarbeiter und "einen Schwarm" Freiberufler: Bühnenbauer, Video- und Tontechniker. "Bedauerlicherweise habe ich derzeit sehr viel Zeit", sagt Endig. Fast alle Veranstaltungen sind abgesagt worden, die Aufträge damit verloren. "Die vereinfachte Regelung zum Kurzarbeitergeld nehmen wir in Anspruch." Endig hat alle vier Angestellten in Kurzarbeit geschickt. Denn die Kapitaldecke ist dünn - das erste Quartal ist eher arm an Veranstaltungen und Aufträgen.

Bei vielen Sommerfestivals ist unklar, wie es weitergeht. So wurde beim Rudolstadt-Festival der Kartenvorverkauf gestoppt. Das merken auch die Unternehmen. Bildrechte: MDR/Holger John Das Geld wird im Sommer, in der Festival- und Open Air Saison verdient. Derzeit spricht Endig viel mit Banken und Leasinggesellschaften. Er hofft, dass sie ihm die Tilgung von Krediten und Leasingraten stunden. Von seinen vier Transportern hat er schon zwei stillgelegt, um die laufenden Kosten zu senken. Endig hat aber auch Hoffnung: §Ich rechne fest damit, dass ich über meine Hausbank von der KfW ein größeres Darlehen bekomme. Spannend wird es bei Zinssatz und tilgungsfreier Zeit", sagt der Unternehmer. Das Showbusiness werde bestimmt ein Jahr brauchen, um wieder in die Gänge zu kommen. "Da möchte ich keinen zusätzlichen Kredit tilgen müssen." Er unternehme derzeit alles, um zu vermeiden, dass er sein Geschäft aufgeben muss: "Es handelt sich schließlich um so etwas wie mein Lebenswerk“, sagt der Chemnitzer.

Drastischer Umsatzeinbruch innerhalb weniger Tage