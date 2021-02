MDRfragt-Teilnehmer Detlef Ewe vor seinem Imbiss in Aschersleben Bildrechte: Detlef Ewe Gerade kommt ein Taxifahrer rein. Der Mann ist Stammgast bei Detlef Ewe. Der 60-Jährige betreibt in Aschersleben einen Imbiss. Er verkauft Pommes, Bulette und Currywurst. Viele Gäste sind ihm nicht geblieben, seitdem alle Restaurants und Gaststätten schließen mussten. Es ist gerade nicht die Zeit, in der Menschen in Gesellschaft etwas essen können. Die Laufkundschaft bleibt ganz aus. Geblieben sind einige Stammkunden. Auf 50 Prozent schätzt der Wirt seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Detlef Ewe ist ein Krisenverlierer. Der Taxifahrer legt ihm jetzt immer einen Groschen mehr hin.

MDRfragt-Ergebnis: Finanzielle Situation hat sich bei fast einem Fünftel verschlechtert

So wie dem Imbissbesitzer geht es vielen Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bei einer Befragung des Meinungsbarometers MDRfragt gab rund ein Fünftel an, momentan finanziell schlechter dazustehen als vor der Pandemie. 15 Prozent der mehr als 25.000 MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, führten ihren Einkommensverlust direkt auf die Coronakrise zurück. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Bei etwa zwei Dritteln ist die persönliche finanzielle Situation im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. 13 Prozent stehen eigenen Aussagen nach sogar besser da, einige davon profitierten sogar direkt von der Krise.

Corona brachte Job-Möglichkeit

Eine davon ist Katja Wedel. Die Chemnitzerin kümmert sich zuhause um ihr Kind, das eine Behinderung hat. Deshalb kann sie nicht außerhaus – und deswegen keiner Arbeit nachgehen. Mit der Coronakrise hat sich das geändert. „Im Dezember habe ich eine Stellenausschreibung für eine Impfhotline gelesen“, erzählt sie. Die Hotline funktioniert über das Internet. Katja Wedel wurde angenommen und kann nun nebenher von zuhause aus 20 Stunden in der Woche arbeiten. Der Job ist zwar erst einmal auf sechs Monate befristet. Aber in dieser Zeit kann sich die Mutter etwas dazu verdienen und ist trotzdem für ihr Kind da.

Wenig finanzielle Veränderungen bei Beamten, Rentnern und Festangestellten

Viele Menschen – 65 Prozent in der Befragung – sind finanziell überhaupt nicht von der Krise betroffen. Sie haben Einnahmen in etwa der gleichen Höhe wie vor einem Jahr. Und sie berichten davon, dass sie aufgrund der zahlreichen Einschränkungen derzeit weniger Geld ausgeben können. Somit bleibt am Monatsende sogar mehr übrig, als etwa in den Monaten, in denen es keinen Lockdown gab. Vor allem Beamte, Beschäftigte im öffentlichen Dienst und viele Festangestellte spüren wenig finanzielle Auswirkungen. Eine weitere große Gruppe ohne Einkommensverluste sind die Rentner und Pensionäre. Auch ihretwegen ist die Gruppe derer MDRfragt-Mitglieder, deren Situation in den vergangenen Monaten gleichgeblieben ist, so groß ist.

"Unsere Rente ist ausreichend"

Das trifft zum Beispiel auf Elvira Riedel zu. Die 70-Jährige lebt zusammen mit ihrem Mann in Weimar. „Wir haben ein langes Berufsleben hinter uns“, berichtet die ehemalige Lehrerin. Wegen einer Krankheit sei sie bereits vor etwa zehn Jahren in den Ruhestand gegangen, ihr Mann vor vier Jahren. „Unsere Rente ist immer gleich, sie ist ausreichend und wir sind zufrieden“, fasst die Thüringerin ihre finanzielle Situation zusammen. Im Vergleich zu vielen anderen gehe es ihnen gut. Ihre Kinder und Enkel hingegen wären teilweise in Kurzarbeit. „Aber wir helfen uns in der Familie gegenseitig“, sagt Elvira Riedel. Und alles was sie jetzt nicht ausgeben können, möchten sie für Reisen verwenden – wenn es wieder möglich ist.

Faktisches Berufsverbot in der Pandemie

MDRfragt-Mitglied Ralf Sattler aus Ranis spürt die finanziellen Einbußen als freiberuflicher Musiker deutlich. Bildrechte: Ralf Sattler Ralf Sattler würde sehr gern etwas Geld zurücklegen können. „Aber ich habe seit April faktisch Berufsverbot“, sagt er. Sattler ist freiberuflicher Musiker, doch Musik kann der Mann aus Ranis in Thüringen schon lange nicht mehr machen. Die Veranstaltungen sind abgesagt, seine E-Gitarre hat schon lange keine Bühne mehr gesehen. Sattler arbeitet nun ausschließlich als Hausmeister, sechs Stunden am Tag. „Das hatte ich mal vor der Krise als Nebenjob angenommen“, erzählt der MDRfragt-Teilnehmer. Mit seiner Bank konnte er niedrigere Kreditraten aushandeln, die Kreditkarte hat er aufgrund der Grundgebühr abgegeben. „Im Augenblick sehe ich pessimistisch in die Zukunft“, sagt der Gitarrist. Vor allem für seine musikalische Zukunft sehe er schwarz. Vor allem viele Freiberufler und Soloselbständige aus der Kulturszene leiden unter den Einschränkungen der Coronakrise. Für Ralf Sattler sind sie diejenigen, die zuerst mit dem Arbeiten aufhören mussten und erst als letzte wieder beginnen können. An staatliche Hilfen heranzukommen sei nicht einfach.

Mit Kurzarbeit durch die Krise

Viele Programme greifen nicht, so wie etwa das Kurzarbeitergeld. Davon können Unternehmen mit Angestellten Gebrauch machen. So wie bei Mario Forker aus Crawinkel bei Gotha. Der 51-Jährige arbeitet bei einem familiengeführten Schraubenhersteller und fühlt sich dort auch in der Krise sehr gut versorgt.

