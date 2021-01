MDRfragt-Mitglieder im Porträt "Die Impfung ist doch unser einziger Lichtblick"

Doch wie denken diejenigen darüber, die selbst betroffen sind? Etwa 1.700 Mitglieder der MDRfragt-Gemeinschaft gaben jüngst an, in Pflege- und Krankeneinrichtungen zu arbeiten. Was halten sie von der Diskussion? Warum wollen sich manche impfen lassen und andere nicht?

Eine von ihnen ist Steffi Lippmann aus Brand-Erbisdorf. Die 53-Jährige arbeitet als Arzthelferin in einer dermatologischen Praxis. "Ich bin ein Impfverfechter. Ich lasse mich auch jedes Jahr gegen die Grippe impfen", sagt sie. Wenn in Deutschland etwas zugelassen werde, dann habe das auch Hand und Fuß, ist sie überzeugt. Gemeinsam mit ihrer 72-jährigen Chefin arbeitet die Sächsin in einer Praxis zusammen.

Wir lassen uns impfen. Die Ärzte, die ich hier kenne, tun das auch. Arzthelferin Steffi Lippmann aus Brand-Erbisdorf

Steffi Lippmann gehört zur Kategorie 2 der Impf-Prioritätenliste, ist also noch nicht geimpft. „Ich würde aber lieber meine Impfung meinem schwer kranken, auf OP und Immuntherapie wartenden 53-jährigen Ehemann überlassen“, sagt sie. Ihr Mann habe eine schwere, entzündliche Darmerkrankung und im Sommer einen Schlaganfall gehabt.

Anders als Steffi Lippmann sehen das Anastasia und Lars Hirschleb aus Sömmerda. Das Ehepaar arbeitet für den Rettungsdienst in ihrem thüringischen Heimatort. Beide haben täglich mit Patienten zu tun. Doch impfen lassen wollen sie sich nicht. Sie hatten sogar schon eine Anfrage für einen Impftermin. Die Möglichkeit hat das Ehepaar nicht angenommen.

Anastasia Hirschleb nennt die Gründe: "In Sömmerda ist kein einziger aus dem Personal des Rettungsdienstes erkrankt, das habe ich gestern aus unserem Verband gehört", sagt die 38-Jährige. Man könne sich auch ohne Impfung gut schützen.

Wir sind verpflichtet, FFP2-Masken zu tragen und wenn wir zu COVID-Patienten gerufen werden, gehen wir sowieso komplett im Vollschutzanzug. Anastasia Hirschleb aus Sömmerda, Mitarbeiterin im Rettungsdienst

Unter ihren Kollegen will sich ihrer Meinung nach etwa die Hälfte impfen lassen. "Die älteren eher, die jüngeren warten ab."

Auch Karl-Heinz Kellermann aus Magdeburg ist etwas skeptisch. Er möchte lieber abwarten. Der 69-Jährige ist gegen eine Impfpflicht bei Corona. Er stehe bei anderen Impfungen einer Pflicht offen gegenüber, bei der gegen die Covid-19-Erkrankung fehlen ihm allerdings noch die Langzeitstudien.

Die Kolleginnen und Kollegen in seiner Praxis seien alle abwartend, zurückhaltend, aber grundsätzlich für eine Impfung:

Wir wissen, das ist der Ausweg aus der Pandemie. Physiotherapeut Karl-Heinz Kellermann aus Magdeburg

Kellermann, der auch einmal der Vorsitzende des Spitzenverbandes der Heilmittelverbände sowie Präsident des Verbands physiklische Therapie war, will mit der Impfung noch bis zum Sommer warten. Bis dahin lasse er sich mehrmals in der Woche testen.

MDRfragt-Mitglied Andreas Märten, 56, ist frustriert, dass es mit dem Impfen so schleppend voran geht. Bildrechte: Andreas Märten Andreas Märten aus Leipzig geht es hingegen derzeit nicht schnell genug. Er ist Pflegedienstleiter und hat in der vergangenen Woche an einem Webinar in Vorbereitung der Impfungen teilgenommen. Ab dieser Woche sollte eine Online-Seite freigeschaltet sein. Doch bei der Impfterminvergabe scheint es zu haken: "Bis heute ist es nicht möglich, dass ich als Pflegedienstleiter meine Mitarbeiter anmelde, geschweige denn die Senioren, die mich um Hilfe bitten. Jede Mail-Adresse darf nur einmal verwendet werden." Märten ist sehr frustriert. "Ich habe in den vergangenen Wochen alle Mitarbeiter heiß gemacht. Die Impfung ist doch unser einziger Lichtblick", sagt er. Er wolle sich auf jeden Fall impfen lassen.

Als gelernter Krankenpfleger verstehe ich die Bilder aus den Intensivstationen. Ich will meine Leute schützen, die Menschen, die ich betreue und ich will verdammt nochmal aus dem Lockdown raus. Pflegedienstleiter Andreas Märten aus Leipzig

Derzeit habe er das Gefühl, dass vor allem die Pflegebranche an eine Bushaltestelle gerufen wurde, doch es komme kein Bus. Bei der Impfplanung herrsche Chaos.

"Ich kann nicht Helfer sein wollen und gleichzeitig bin ich derjenige, der die Infektion weiterträgt." Das ist die klare Meinung von Dr. Martin Eis aus Eisenach. Der 66-Jährige kann die Gedanken des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder nachvollziehen. Sie müssten jedoch seiner Meinung nach besser erklärt werden.

Die Einsicht der Leute ist nicht da. Aber sie zu zwingen, ist nicht der richtige Weg. Dr. Martin Eis aus Eisenach, pensionierter Arzt

Es lasse sich jedoch nicht mit dem ärztlichen Ethos vereinbaren, sich nicht impfen zu lassen. "Vor einem knappen Jahr hatten alle Angst vor der Krankheit, nun ist man wegen des Impfstoffs nervös", sagt Dr. Eis. Die Psyche scheine über allem zu stehen, Fakten nicht mehr zu gelten. "Aber an den mRNA-Impfstoffen wird nicht erst seit drei Tagen geforscht, sondern seit SARS, also seit elf Jahren." Sich als Pflegekraft nicht impfen zu lassen und erst mal abzuwarten, sei Egoismus pur. Man stelle die eigenen Befindlichkeiten vor die Interessen der Gemeinschaft und das auf Grundlage nicht bewiesener Aussagen.

Ergebnisse von MDRfragt: Skepsis unter Personal in Pflege und Medizin zur Impfpflicht

Die rund 1.700 Mitglieder von MDRfragt, die bei der Blitzbefragung am 12. Januar angaben, selbst in Pflege und Medizin tätig zu sein, stehen einer Impfpflicht für ihre Branche eher skeptisch gegenüber. So sprechen sich 56 Prozent dagegen aus, 41 Prozent dafür.

Etwas anders sieht das Bild bei der Gesamtheit der mehr als 18.000 Menschen aus Mitteldeutschland aus, die sich an der Befragung beteiligt haben: Von ihnen sind 52 Prozent für eine Impfpflicht für Personal in Pflege und Medizin, 44 Prozent dagegen.