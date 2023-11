Der Stichtag zum Wechsel der Kfz-Versicherung am 30. November ist auch vielen Menschen in Mitteldeutschland bekannt. Das zeigt ein Stimmungsbild von MDRfragt, an dem sich rund 24.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt haben, die ein Auto besitzen. 88 Prozent davon gaben an, den Stichtag zu kennen.