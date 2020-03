In Sachsen wird die Landesdirektion nach Aussage eines Sprechers vermehrt von Selbstständigen und Kleinunternehmern angerufen. Grund ist ein Schreiben der Behörde, nachdem Selbstständige mit Entschädigungen rechnen können, wenn sie sich in Quarantäne befinden. "Viele rufen an und machen klar, dass sie hohe Verdienstausfälle zum Beispiel wegen abgesagter Messen hätten", so ein Sprecher der Behörde. Er stellte klar, dass nur Menschen eine Entschädigung beantragen könnten, die behördlich angeordnet in Quarantäne müssen. "Wer aus dem Urlaub aus einem Risikogebiet zurück kommt und ohne Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause bleibt, hat keinen Anspruch auf die Art der Entschädigung", so der Sprecher der Landesdirektion. Auch Arbeitnehmer, deren Unternehmen weiterhin die Lohnfortzahlung übernehmen, seien von dieser Regelung des Infektionsschutzgesetzes ausgenommen. Sachsen-Anhalt und Thüringen berufen sich in den Hinweisen zur Quarantäne und möglichen Entschädigungen ebenso auf das Infektionsschutzgesetz.