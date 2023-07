MDRfragt Befragten fehlen öffentliche Toiletten – vor allem in Städten

Verweis auf andere Länder

Für zahlreiche MDRfragt-Mitglieder ist die Sauberkeit hingegen kein Argument gegen kostenlose WC-Anlagen. Viele schickten uns ihre Erfahrungen aus anderen Ländern in Europa und Amerika, in denen die Toiletten gebührenfrei – und sauber sind. "In Frankreich oder Polen zum Beispiel sind die Toiletten an der Autobahn kostenlos und trotzdem in der Regel sauber. Im Gegensatz zu Deutschland", nennt Mike (54) aus dem Landkreis Leipzig seine Beispiele. Und Frank (60) aus Magdeburg schreibt: "Da können wir von den Amis was lernen: Toiletten sind kostenlos und fast überall."

Doch wenn sich die Menschen entscheiden müssten, ob eine Toilette lieber kostenlos oder lieber garantiert sauber ist, dann fällt das Votum eindeutig aus: Fast alle wählen sauber.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Gepflogenheiten in unseren europäischen Nachbarländern führen MDRfragt-Mitglieder auch immer wieder an, wenn es um eine andere Möglichkeit geht, bei Bedarf unkompliziert ein kostenloses WC zu finden: die Gastronomie. Carolin (53) aus Mittelsachsen ist der Meinung, Betreiber von Cafés und Restaurants sollten verpflichtet werden, auch Nicht-Kunden die Toilettennutzung zu ermöglichen. "In Italien oder Frankreich wird man irritiert angeschaut, wenn man fragt, ob man sie nutzen darf – absolute Selbstverständlichkeit."

Als ich selbst mal in einer kleinen Gastronomie gearbeitet hatte, habe ich die Anfragenden gleich zur Toilette durchgewunken. MDRfragt-Mitglied Michael (35), Landkreis Börde

Das ist in Mitteldeutschland nicht immer so, wie uns zahlreiche Befragte berichteten. So schreibt Michael (35) aus der sachsen-anhaltischen Börde: Wenn er keine andere Möglichkeit sieht, gehe er in die nächstgelegene gastronomische Einrichtung und frage höflich, ob er die Toilette benutzen dürfe. "Ich hatte auch schon die unangenehme Situation, dass ich wieder gehen musste." Michael ist grundsätzlich eher für kostenlose öffentliche Toiletten, auch eine Klo-Gebühr für Nicht-Kunden in Cafés und Co. lehnt Michael eher ab: "Als ich selbst mal in einer kleinen Gastronomie gearbeitet hatte, habe ich die Anfragenden gleich zur Toilette durchgewunken, um den Fragenden eine unangenehme Situation zu ersparen."

Michael gehört zu den knapp 15 Prozent der Befragten, die es nicht in Ordnung finden, wenn Gastro-Betriebe einen Obolus von jenen verlangen, die bei ihnen nichts konsumieren, aber das Klo frequentieren. Eine deutliche Mehrheit der MDRfragt-Gemeinschaft findet es in Ordnung, dass der Service für Nicht-Kunden extra kostet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Beispielhaft schreibt dazu Frank (62) aus Halle: "Sollte ich in die Verlegenheit kommen, dass ich eine Toilette in einer Gaststätte benutzen muss, werde ich auch dort gern eine gewisse Summe zahlen. Das gehört zu meiner persönlichen Selbstverständlichkeit!"

Ein Picknick im Park, ein Tag am See – und dann drückt die Blase. Was tun? Urinieren in der Öffentlichkeit, das sogenannte Wildpinkeln, gilt in Deutschland als Ordnungswidrigkeit und kann mit Bußgeld geahndet werden. Die MDRfragt-Gemeinschaft findet es überwiegend richtig, dass Urinieren auf der Straße oder an Häuserwänden verboten ist. 87 Prozent der Befragten bejahen das. Zudem hält es auch jeder Zweite für angemessen, dass es verboten ist, in Ortschaften ins Gebüsch zu pinkeln. Immerhin fast jeder Zehnte ist hingegen der Meinung, Wildpinkeln sollte generell nicht verboten sein.

Solange es keine öffentlichen Toiletten gibt, kann man Wildpinkeln nicht kriminalisieren. MDRfragt-Mitglied Terence (34), Dresden

Oft wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Mangel an frei zugänglichen Toiletten und dem Wildpinkeln. "Wenn genügend Toiletten vorhanden wären, müsste man nicht wildpinkeln", argumentiert Andrea (43) aus Halle. Ähnlich sieht es auch Terence (34) aus Dresden: "Solange es keine öffentlichen Toiletten gibt, kann man Wildpinkeln nicht kriminalisieren."

Vor dieser Abwägung sind die Befragten hin- und hergerissen, ob Urinieren in der Öffentlichkeit stärker geahndet werden sollte oder eher nicht. Nur eine Minderheit findet, es sollte generell stärker kontrolliert und auch mit Bußgeldern belegt werden. Mehr als 40 Prozent finden, zumindest innerorts wären stärkere Kontrollen samt Ahndung angebracht – fast ebenso viele lehnen ein stärkeres Vorgehen prinzipiell ab.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Unter den Befürworterinnen und Befürwortern stärkerer Kontrollen sind einige, die selbst regelmäßig Wildpinkler in ihrer direkten Umgebung erleben müssen. "In meinem Wohngebiet treffen sich täglich Menschen, meistens trinken sie", beschreibt Marita (74) aus Chemnitz. "Weil hier im Wohngebiet keine öffentliche Toilette vorhanden ist, wird jeder Busch oder jede Hauswand genutzt, um sich zu erleichtern. Das ist für uns Anwohner ein großes Ärgernis." Und Alina (25) aus dem Landkreis Börde meint, Urinieren in der Öffentlichkeit sollte generell verboten sein, da es für alle Außenstehenden eklig sei. "Vor allem auch, wenn es im Sommer in der Hitze nach Urin stinkt. Mehr öffentliche Toiletten wären aber wichtig."

Also für Erwachsene innerorts ja, für Kinder: nein. MDRfragt-Mitglied Kerstin (51), Weimar

Andere Befragte differenzieren danach, wo wildgepinkelt wird – und wer sich erleichtern muss. So findet Kerstin (51) aus Weimar, in den Städten und Gemeinden sollte bei der Ahndung gelten: "Also für Erwachsene innerorts ja, für Kinder: nein." Ingo (54) aus dem Salzlandkreis merkt an: "Wildpinkeln im Stadtpark sollte schon geahndet werden."

Und eine 52-jährige MDRfragt-Teilnehmerin aus der Altmark schreibt aus persönlicher Betroffenheit, warum sie manchmal aufs Wildpinkeln angewiesen ist: "Ich bin Busfahrerin und habe während meines Dienstes oft keine Möglichkeit, zur Toilette zu gehen." Sie müsse ihren Harndrang oft so lange unterdrücken, bis keine Fahrgäste mehr im Bus seien. "Und dann einfach mal an der Landstraße anhalten und ab in die Büsche. In Großstädten mag das ja anders sein, ich lebe und arbeite in der Altmark."