In Europa gilt der Wolf als geschützte Tierart. 1979 wurde er in die Berner Konvention aufgenommen. Dabei handelt es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag des Europarates zum Schutz europäischer, wildlebender Tiere und Pflanzen. Der Europarat ist eine unabhänigge Organisation und nicht Teil der Europäischen Union (EU).



Mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie, 92/43/EWG) wurden 1992 viele Bestimmungen der Berner Konvention in geltendes Recht der Europäischen Union umgewandelt. Die Richtlinie schreibt die Durchführung besonderer Schutzmaßnahmen vor. Darunter unter anderem die Erstellung von Managementplänen und die Einführung von Schutzgebieten für Wölfe. Das Töten oder Fangen der Tiere ist unterdessen verboten.



In Deutschland ist der Umgang mit dem Wolf im Bundesnaturschutzgesetz geregelt (BNatSchG). Darüber hinaus bestimmen die Bundesländer selber Regelungen für sich. Das Töten eines Wolfes ist nur unter ganz bestimmten Umständen möglich. In einigen Bundesländern wird der Wolf bereits im Jagdrecht aufgeführt. In Sachsen ist das seit 2012 der Fall. Allerdings wird der Schutzstatus des Wolfes dadurch nicht aufgehoben. Durch ganzjährige Schonzeiten werden die europa- und völkerrechtlichen Pflichten weiterhin gewährleistet.



Zum 07. März 2025 trat eine Änderung in der Berner Konvention in Kraft. Der Schutzstatus des Wolfes wurde von einer "streng geschützten" Tierart auf eine "geschützte" Tierart herabgesetzt. Das ist die Voraussetzung für eine Änderung in der FFH-Richtlinie. Bei einer entsprechenden Senkung dort, würde sich das EU-Recht ändern. Dadurch wäre eine regional eingeschränkte Regulierung möglich. Die Umsetzung in deutsches Recht würde auch Richtlinien für die gezielte Entnahme von Wölfen in Deutschland ermöglichen. In seiner Sitzung vom 11. April forderte der Bundesrat die Bundesregierung auf sich auf europäischer Ebene für Gesetzesänderungen einzusetzen und deren Umsetzung für Deutschland vorzubereiten.