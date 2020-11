Ganz davon abgesehen, dass der Ferienbeginn viele Eltern in Betreuungsnöte bringt, so ist die Argumentation für die früheren Ferien unsinnig. Schüler sollen früher in Ferien um so eine Ansteckung zu verhindern und vor der Weihnachtszeit in einer Art Quarantäne zu sein, gleichtzeitig betonen viele Ministerpräsidenten aber, dass Ansteckungen ja gar nicht in der Schule sondern im privaten Umfeld passieren. Man hätte also Schüler und Schülerinnen eigentlich länger in der Schule lassen sollen...

37-jähriger Teilnehmer aus Wittenberg