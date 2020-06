Die Mehrheit der Menschen in Mitteldeutschland spürt im Alltag kaum noch Einschränkungen durch Corona (55 %). Fast jeder Zehnte (9 %) gibt sogar an, gar keine Einschränkungen mehr zu verspüren. Etwa ein Drittel der Befragten (30 %) findet jedoch, dass sich der Alltag noch stark von den Zeiten vor der Pandemie unterscheidet. Im Vergleich zur letzten Befragung zum Thema Corona Mitte Mai 2020 zeigt sich, dass sich der Alltag der Menschen mehr normalisiert hat: Damals gaben nur 43 Prozent der Befragten an, kaum Unterschiede im Alltag zu spüren. Fast genauso viele (39 %) verspürten in dieser Zeit noch starke Unterschiede im Alltag.

In den letzten Befragungen zum Thema Corona konnten wir beobachten, wie das Vertrauen in die Politik seit Mitte April kontinuierlich sank – auf allen politischen Ebenen. In der aktuellen Befragung nun nimmt das Vertrauen in die Politik, in der Krise die richtigen Entscheidungen zu treffen, wieder leicht zu. So haben 58 Prozent der Befragen großes oder sehr großes Vertrauen in die Bundespolitik. Mitte Mai hatten dies nur 51 Prozent. Auf Landesebene sprechen 56 Prozent der Politik großes bis sehr großes Vertrauen aus (+ 8 Prozentpunkte), auf kommunaler Ebene 45 Prozent (+ 5 Prozentpunkte). Besonders hoch ist das Vertrauen in die Politik bei denjenigen, die kein bis wenig Verständnis für die Corona-Demonstranten aufbringen. 74 Prozent von ihnen haben großes oder sehr großes Vertrauen in die Bundespolitik. Dagegen geben dies nur 18 Prozent derjenigen an, die die Anti-Corona-Demonstranten voll und ganz oder zumindest teilweise verstehen können.