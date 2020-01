Über die Befragung Vom 17. bis zum 22. Januar 2020 wollten wir von der mdrFRAGT-Gemeinschaft wissen: "Steak oder Salat – Was zählt für Sie bei der Ernährung?"

Insgesamt haben 11.244 registrierte Mitglieder online an der Befragung teilgenommen - fast 90 Prozent der mdrFRAGT Gemeinschaft (Stand 22.01.2020) - die weiterhin wächst.



52 Prozent der Befragten kommen aus Sachsen, 24 Prozent aus Sachsen-Anhalt und 23 Prozent aus Thüringen. Das entspricht in etwa der Verteilung der Einwohner in den drei Bundesländern.



Insgesamt haben mehr Männer (61 Prozent) als Frauen (39 Prozent) an der Befragung teilgenommen.



Die Ergebnisse der Online-Befragung spiegeln die Meinungen der mdrFRAGT Gemeinschaft wider. Somit sind sie nicht repräsentativ. Aber die Ergebnisse wurden in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat von mdrFRAGT nach den statistischen Merkmalen Geschlecht und Bildung gewichtet. Das heißt, dass wir die Daten der Befragungsteilnehmer an die statistischen Daten der mitteldeutschen Bevölkerung angepasst haben.



Da also mehr Männer abgestimmt haben, fallen ihre Antworten nicht ganz so stark ins Gewicht wie die Antworten der Frauen. Die Antworten verteilen sich dann am Ende so, wie es dem Anteil von Männern und Frauen an der Bevölkerung in Mitteldeutschland tatsächlich entspricht.