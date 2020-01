Was ist "mdrFRAGT"?

"mdrFRAGT" ist eine Plattform für Online-Befragungen, mit der die Menschen in Mitteldeutschland regelmäßig ihre Meinung zu gesellschaftlich aktuellen Themen äußern können. Ob Tempolimit, Braunkohle-Aus oder Breitbandausbau – Ihre Meinung zu gesellschaftlich relevanten Themen findet hier in Zukunft einen besonderen Platz. Die Ergebnisse werden in Fernseh-, Radio- und Online-Beiträgen des MDR veröffentlicht.

Was bewegt die Menschen in Mitteldeutschland? Das will "mdrFRAGT - Das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland" noch besser herausfinden und einordnen. Guter und ausgewogener Journalismus erfordert ein breites Spektrum an Meinungen. Oftmals werden in der Gesellschaft aber nur die Stimmen wahrgenommen, die sich am lautesten bemerkbar machen. Mit "mdrFRAGT" wollen wir allen Teilen der Gesellschaft eine Stimme geben - auf Basis einer breiten, registrierten mdrFRAGT-Gemeinschaft, mit möglichst vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das nicht nur einmalig, sondern regelmäßig: So wollen wir miteinander regelmäßig in Kontakt kommen, vielfältige Perspektiven auf relevante Fragen erfahren, einander auf Augenhöhe begegnen und besser verstehen - um am Ende das Programm noch besser zu machen.

Ihre Meinung wird gehört. Sie gestalten die Inhalte des MDR aktiv mit. Sie machen das Programm mit Ihrer Stimme besser. Sie haben aktiv an der politischen und sozialen Debatte teil. Über die Ergebnisse der Befragungen berichten wir regelmäßig in den Programmen des MDR, ordnen ein, erklären und konfrontieren Entscheidungsträger mit den Ergebnissen. Ihre persönlichen Abstimmungen und Angaben bleiben dabei anonym. Nur falls Sie Interesse haben sollten, können wir Ihre persönliche Geschichte Teil unserer Berichterstattung in TV, Radio oder online werden lassen. Dazu fragen wir Ihre Bereitschaft in jeder neuen Umfrage immer wieder ab. Welche Geschichten dann ins Programm kommen, entscheiden unsere Redaktionen.

Um bei "mdrFRAGT" teilzunehmen, melden Sie sich hier einmalig online an. Dies geschieht auf der Webseite unseres Partners Vision Critical, mit dem wir die Befragungen durchführen.



1. Sie geben zunächst Name und E-Mail-Adresse an.



2. Im Anschluss beantworten Sie einige grundlegende Fragen, u.a. zu Alter, Geschlecht und Wohnort. Wir verwenden diese Angaben, um die Umfrageergebnisse besser auswerten zu können.



3. Zum Schluss bitten wir Sie, Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen. Erst dann sind Sie Mitglied bei "mdrFRAGT – dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland".



4. Nun haben Sie einen festen Zugang und können schnell und bequem an Umfragen teilnehmen. Diese finden regelmäßig statt. Wenn es eine neue Umfrage gibt, schicken wir Ihnen diese per E-Mail zu.



Wenn Sie registriert sind, haben Sie außerdem die Möglichkeit, einen exklusiven Mitgliederbereich zu nutzen. Hier können Sie sich mit Ihrem Passwort einloggen.

Uns ist es wichtig, Ihre Privatsphäre zu schützen. Um an unseren Befragungen teilnehmen zu können, müssen Sie Mitglied von "mdrFRAGT" werden. Dazu bitten wir Sie bei der Anmeldung um Ihre Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen können.



Bei der Registrierung werden Sie zu Ihrem Geschlecht, Alter, Wohnort, Bildungsgrad und Familienstand befragt. Ihre persönlichen Daten bleiben bei der Auswertung anonym. Ihre Abstimmungen fließen in ein großes Gesamtergebnis ein, über das wir berichten. Andere Verwendungen brauchen Ihre ausdrückliche Zustimmung und werden in jeder Umfrage gesondert abgefragt. Ihre Daten werden verschlüsselt übertragen und sicher gespeichert. Nur der MDR kann Ihre Umfragedaten nutzen. Zudem kann der wissenschaftliche Beirat, der uns bei der Auswertung der Ergebnisse unterstützt, die Daten einsehen. Als öffentlich-rechtlicher Sender nehmen wir das Thema Datenschutz sehr ernst. Wie wir Ihre Privatsphäre schützen, erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie nicht mehr Teil von "mdrFRAGT – dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland" sein möchten, werden Ihre Daten von uns selbstverständlich gelöscht. Dazu können Sie sich einfach austragen, indem Sie am Ende unserer Befragungs-E-Mails auf den dort angegeben Link klicken oder uns eine E-Mail an mdrfragt@mdr.de mit dem Hinweis "Ich möchte nicht mehr bei mdrFRAGT teilnehmen" schicken.

Darüber hinaus gibt es ein Team, welches sich um die Pflege der Community von "mdrFRAGT" kümmert. Dazu gehört nicht nur das Erstellen von Befragungen oder das Beantworten von Fragen, sondern auch der regelmäßige Blick auf die Aktivität der Nutzer. Wenn Sie lange nicht mehr an Befragungen teilgenommen haben, werden Sie angeschrieben und ggf. abgemeldet. Das heißt, dass Ihre Daten und Ihr Profil gelöscht werden. Wollen Sie wieder teilnehmen, müssen sie sich neu bei "mdrFRAGT" registrieren.

Wir wollen das Stimmungsbild der Menschen in Mitteldeutschland einfangen. Deshalb kann sich jeder anmelden, der seinen Wohnsitz in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen hat und mindestens 16 Jahre alt ist.

Die Befragungen sind nicht repräsentativ, aber sie werden nach statistischen Merkmalen wie Geschlecht und Alter gewichtet. Dabei unterstützt ein wissenschaftlicher Beirat das Team von "mdrFRAGT". Mit dem MDR Meinungsbarometer soll ein möglichst breites Stimmungsbild der Menschen in Mitteldeutschland eingefangen werden – mit möglichst vielen Teilnehmenden. Repräsentative Umfragen im Programm - wie zum Beispiel Wahlumfragen - sollen durch "mdrFRAGT" nicht ersetzt werden.