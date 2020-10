Die Umschau widmet sich am 10. November ausführlich dem Thema "Bezahlen der Zukunft". Dazu wollen wir gerne Ihre Meinung: Trauen Sie Bezahl-Apps? Haben Sie schon einmal kontaktlos gezahlt? Könnten Sie auf Bargeld verzichten? Sollten 1- und 2-Cent-Münzen abgeschafft werden? Und hat Sich Ihre Bezahlart durch Corona verändert?

Bis zum 28. Oktober, 12 Uhr, können Sie an der Befragung teilnehmen. Bereits registrierte Teilnehmer erhalten per E-Mail eine Einladung, die Sie einfach nur öffnen müssen, um abzustimmen. Sie sind noch kein Mitglied? Dann können Sie sich hier gern anmelden und mitmachen. Die Ergebnisse gibt es unter anderem in der Umschau sowie online auf mdrfragt.de.