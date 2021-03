MDRfragt - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Blitzbefragung: Was halten Sie vom Impfstopp für Astrazeneca?

Am Montagnachmittag kam die Nachricht: Auch in Deutschland werden die Impfungen mit Astrazeneca bis auf Weiteres gestoppt. Nach neuen Meldungen von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung sollen zunächst weitere Untersuchungen abgewartet werden. Zuvor hatten bereits andere Länder die Impfungen mit Astrazeneca gestoppt. Was halten Sie vom Impfstopp für Astrazeneca? In einer Blitzbefragung wollen wir dazu Ihre Meinung wissen. Stimmen Sie bis Dienstag, 12:00 Uhr, ab!