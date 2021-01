Bayerns Ministerpräsident Söder hat eine mögliche Impfpflicht ins Spiel gebracht. Der CSU-Chef beklagte in der "Süddeutschen Zeitung", dass es unter Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen eine zu hohe Impfverweigerung gebe. Der Ethikrat sollte deshalb Vorschläge machen, ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre. Dieser Vorstoß wurde bereits kritisiert, so sprechen sich beispielsweise Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Grünen-Politikerin und Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth dagegen aus. Was halten Sie von einer Impfpflicht für Pflegepersonal?