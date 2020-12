Der MDR wird am Montag in einem Extra um 20.15 Uhr ausführlich über den Lockdown und seine Folgen berichten. Und dafür wollen wir natürlich auch gerne wieder Ihre Meinung.

Kommt der Lockdown zur rechten Zeit? Was halten Sie von den Maßnahmen? Werden die Einschränkungen ausreichen, um Corona einzudämmen? Glauben Sie, dass es nach dem 10. Januar wieder Lockerungen geben wird? Und was belastet Sie in der Coronazeit am meisten?