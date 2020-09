mdrFRAGT - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Neue Befragung: Leben mit Corona - Bleibt alles für immer anders?

Hauptinhalt

In vielen Ländern steigen die Corona-Infektionszahlen wieder stark an, auch in Deutschland blicken viele Menschen mit Sorge auf den bevorstehenden Herbst. Gleichzeitig wird mit Hochdruck an neuen Strukturen für das öffentliche Leben gearbeitet - um gesellschaftliches Zusammensein auch mit Corona zu ermöglichen. Aktuelles Beispiel sind die Besucherregelungen im Sport. Was glauben Sie: Wird es irgendwann wieder ein Leben wie vor Corona geben? Oder bleibt für immer alles anders?