Neue Befragung: Corona zum Jahreswechsel - Rettung durch Impfstoff oder kompletter Lockdown?

Trotz Maßnahmenverschärfung sinken die Corona-Zahlen nicht wie erhofft und einige Kliniken kommen an die Belastungsgrenze. Schon ist im Gespräch, dass im neuen Jahr wieder ein harter Lockdown erfolgen könnte. Gleichzeitig sind erste Impfstoffe in der Zulassung und in wenigen Wochen könnten die ersten geimpft werden. Was glauben Sie, wie es mit der Pandemie weitergehen wird? Haben wir es schon bald geschafft - oder ist es noch ein langer Weg? Machen Sie mit!