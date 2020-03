Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sehen die Abschottungsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus als gerechtfertigt an. Das war vor eineinhalb Wochen das Ergebnis einer Blitzbefragung von mdrFRAGT. Bei den mehr als 11.000 Befragungsteilnehmern fanden etwa Schul- und Kitaschließungen, geschlossene Grenzen oder die Absage von Veranstaltungen große Zustimmung. Seitdem sind die Maßnahmen noch einmal deutlich verschärft worden. Die aktuellen Entwicklungen finden Sie in unserem Nachrichten-Ticker.