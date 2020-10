Kontaktbeschränkungen, Schließungen von Gastronomie- und Kulturbetrieben und Verbot von Amateur- und Vereinssport: Das sind nur einige der Maßnahmen, die Bund und Länder beschlossen haben. Sie sollen für den gesamten November gelten in der Hoffnung, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und dann in der Weihnachtszeit wieder mehr Aktivitäten zulassen zu können. Was denken Sie über die Beschlüsse?